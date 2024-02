(Di lunedì 26 febbraio 2024) Quando su fatti di cronaca interviene il Presidente della Repubblica significa che si è superato il limite. Leggo con sgomento una recente agenzia di stampa che riporta quanto detto dal segretario della Lega (non lo nomino neanche!) “giù le mani dalle nostre forze dell’” Nostre? Nostre di chi? Della Lega? Forse sta di nuovo col bicchiere in mano in modalità Papeete! Lasciamo stare… Fortunatamente mi sembra, dai sondaggi, che i cittadini elettori abbiano già capito con chi hanno a che fare! Chiarisco subito che il ruolo delle forze dell’è elemento centrale della democrazia, poiché hanno la funzione di garantire la sicurezza dei cittadini e dell’pubblico; a queste funzioni corrispondono delle responsabilità. Tali responsabilità devono avere un limite, direi un bilanciamento, dato dalla possibilità riconosciuta al ...

Legge, ordine e manganelli (di M. Cirinnà): Leggo con sgomento una recente agenzia di stampa che riporta quanto detto dal segretario della Lega (non lo nomino neanche!) “giù le mani dalle nostre forze dell’ordine” Nostre Nostre di chi Della ...tpi

Pisa, la Procura apre un’inchiesta sulle violenze. Studenti in corteo a Roma sotto il Viminale: “Contro i vostri manganelli”: Piantedosi dimettiti“, si Legge in uno degli striscioni ... ma non siamo qui per protestare contro le forze dell’ordine ma perché ritengo ci sia una responsabilità collettiva del governo che sta ...ilfattoquotidiano

Il prof. Pino Polistena: «Educazione civile, così formiamo cittadini»: Ben prima che la Legge (nel 2019) reintroducesse come materia trasversale nelle scuole di ogni ordine e grado l’educazione civica soppressa negli Anni 90, nel suo Liceo linguistico Manzoni di Milano, ...corriere