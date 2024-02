Legge 104 | qual è la differenza tra domicilio temporaneo e residenza temporanea? La verità conosciuta da pochi

Leggi tutta la notizia su informazioneoggi

(Di lunedì 26 febbraio 2024) Ilè un luogo in cui si vive per un certo periodo di tempo per le cause più disparate e per situazioni transitorie. Quando per motivi di studio, lavoro o esigenze familiari ci si trasferisce in un’altra casa è possibile richiedere il. Attenzione, si tratta di una misura diversa dalla. Quando si richiede il(Informazioneoggi.it)Ilè il luogo in cui la persona stabilisce la sede principale degli affari e degli interessi. Solitamente coincide con il luogo in cui si vive abitualmente ma può succedere che lasia fissata da un’altra parte. In casi particolari è possibile dover richiedere il...