Legale Pifferi | indagine parallela ha intimorito tutti

(Di lunedì 26 febbraio 2024) "Con questa perizia è ergastolo sicuro. Ma confido nella Corte d'Assise. Ritengo che il clima sia ormai viziato dal fatto che il pm ha indagato me e le psicologhe, cosa che ha". Così l'avvocato Alessia Pontenani,di Alessia, che nel luglio 2022 ha abbandonato a casa la figlia di un anno e mezzo facendola morire di stenti, ha commentato la perizia con cui si è stabilito che la sua assistita "era capace di intendere e volere". Il difensore con due psicologhe di San Vittore, doveè reclusa, è accusata di falso per una relazione che certifica un deficit mentale della donna.

"Non sono un'assassina e non ho mai voluto fare del male a mia figlia. sono sempre stata sincera. Voglio che esca la verità". Lo ha detto oggi Alessia Pifferi , ... (quotidiano)

