Leclerc | falsa partenza in Bahrain | c’è solo Verstappen

(Di lunedì 26 febbraio 2024)in: domenica ricomincia il Mondiale di Formula Uno e nonostante i buoni propositi la Ferrati non dà garanzie Per molti potrebbe essere quasi un anno di transizione, in attesa nel 2024 di vedere Lewis Hamilton con la tuta rossa addosso, quella della Ferrari. Però per molti altri è un anno particolare, per cercare soprattutto di interrompere il dominio Red Bull, e di Max, che c’è da tre anni a questa parte in Formula Uno.durante i test sulla nuova Ferrari (AnsaFoto) – Ilveggente.itIl pilota olandese soprattutto nelle ultime due stagioni ha dominato senza nessun problema, basti pensare che lo scorso anno solamente in un’occasione, con Sainz, le altre scuderie sono riuscite a vincere una gara. Per il resto il dominio della Red Bull è ...