Leao segna in A dopo 5 mesi e reagisce così | il gesto che non sfuggito in campo

(Di lunedì 26 febbraio 2024) Il gol contro l'Atalanta per Rafaè come essersi tolto un macigno di dosso. Per la sua ultima rete in campionato bisogna tornare al 23 settembre scorso: quel giorno a San Siro contro il Verona fu lui a decidere la partita a San Siro. Poi un lungo digiuno interrotto solo da suoi gol in Champions (come quello al Psg) o in Europa League (le due reti al Rennes tra l'andata al Meazza e il ritorno in Francia). Insomma, in Serie A il gol amancava da cinque. Nemmeno il portoghese si aspettava di entrare in un momentonegativoè riuscito massimo a portare quattro assist, prima di interrompere la maledizione al 3' di gioco con una super incursione dalla sinistra e un tiro a giro all'incrocio opposto. Uno a zero, palla al centro e tanti applausi. Prima che il rigore di Koopmeiners — ...