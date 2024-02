Le Stelle di Branko | ecco le previsioni di lunedì 26 febbraio

Leggi tutta la notizia su iltempo

(Di lunedì 26 febbraio 2024) "Ledi", ledell'astrologo più ascoltato e amato dal pubblico italiano.l'Oroscopo per tutti i segni dello Zodiaco per la giornata di26. Ariete Marte, vostro pianeta governatore dalla sua attuale posizione vi aiuta a creare armonie intense e piacevoli. Avrete modo di sistemare solidamente le questioni pratiche. Nelle vostre mani laboriose tutta una serie di opportunità, sappiate scegliere. In mattinata siete ancora mentalmente molto in forma, poi la Luna passa in opposizione e diventa piuttosto nervosa per la famiglia. Mercurio nel segno dei Pesci vi rende troppo gelosi, chiarite con Cancro. Toro Mercurio ottimo, dall'empatico e creativo Pesci, movimenta la vita sociale, gli incontri di lavoro e protegge i viaggi. Nel pomeriggio ...