Le serie tv da non perdere a marzo 2024

Leggi tutta la notizia su dilei

(Di lunedì 26 febbraio 2024) Il mondo delletv continua a proporre storie avvincenti perfette per ogni gusto. Da sequel digià avviate a uscite di nuovi e imperdibili narrazioni, ecco letv dida gustarsi puntata dopo puntata. Letv imperdibili di“Antonia”, 4Il 4Prime Video ci regala Antonia, unadramedy in sei episodi in cui Chiara Martegiani e Valerio Mastandrea sono protagonisti della storia di una giovane donna che, lasciata la casa natale da adolescente, inizia una nuova vita a Roma. All’alba dei 33 Antonia scopre di soffrire di endometriosi, una condizione fisica che mina inevitabilmente il rapporto con gli altri e influenza le sue ...