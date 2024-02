Le Relazioni Difettose – «Vivo un amore malfunzionante | come faccio a sganciarmi?»

(Di lunedì 26 febbraio 2024) Cara Ester, da Tua affezionata lettrice, ho provato a fare un’autodiagnosi della mia relazione (credo siamo tra l’immaginario e quello non corrisposto); ma, se pure ho consapevolezza della teoria, è la (buona) pratica a difettarmi e per questo mi sono decisa a scriverti. L’parte da se stesse: è la chiave perdi coppia appaganti X Molto in ...

Le Relazioni Difettose – «Perché non mi ha più voluta Lo penso ancora…»: Bene, con tutta questa concretezza esistenziale, pur avendo io letto “Felici i felici”, mangiato le alici fritte al mare e, tanto per non distrarmi, ripensato al finale di Anna Karenina e pure a ...iodonna

Le Relazioni Difettose – «Dopo troppe delusioni, come incontrare la persona giusta»: Iodonna is dedicated to delivering high-quality information to you every day, thanks to the efforts of many journalists, graphic designers, and technicians. To make our news accessible, we use targete ...iodonna