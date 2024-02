Le previsioni meteo per martedì 27 febbraio 2024

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di lunedì 26 febbraio 2024) Roma Molte nuvole in transito nel corso della giornata ma con tempo asciutto sia al mattino che al pomeriggio. Possibili precipitazioni invece tra la sera e la notte. Temperature comprese tra +11°C e +17°C. Lazio Molte nuvole in transito su tutta la regione sia al mattino che al pomeriggio ma senza fenomeni di rilievo associati, salvo locali piogge al confine con la Toscana. In serata e nottata tempo in peggioramento con l’arrivo di piogge e acquazzoni sparsi. NAZIONALE AL NORD Al mattino acquazzoni e temporali sparsi, con neve sui rilievi dai 800-1200 metri. Al pomeriggio fenomeni meno intensi, ma ancora diffusi su tutti i settori. In serata si rinnovano condizioni di maltempo con precipitazioni diffuse; quota neve in rialzo, con fenomeni dai 1200-1600 metri. AL CENTRO Tempo instabile al mattino con piogge tra Toscana e Umbria, coperto altrove. Al pomeriggio nessuna variazione, con ...