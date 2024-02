Le mosse di Zelensky | La vittoria dell’Ucraina dipende dall’Occidente Piano di pace in primavera

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di lunedì 26 febbraio 2024) Kiev chiama Occidente: per vincere la guerra abbiamo bisogno anche di voi. Termina questo fine settimana dedicato al secondo anniversario della guerra. Il presidente ucraino, Volodymyr, pensa ancora che il conflitto possa essere vinto, ma non nasconde che il suo Paese stIa vivendo l’ora più buia. "È il momento più difficile per la nostra unità – ha dichiarodurante la conferenza stampa Ucraina 2024 – e se lasciamo andare, dall’esterno e Dio non voglia dall’interno, allora questo diventerà il momento di maggiore debolezza". L’unica soluzione per il Paese, insomma, è vincere la guerra. "L’Ucraina non ha alternative – spiega il presidente, lasciando intendere che non ha intenzione di negoziare con Putin nemmeno adesso che il Paese è a corto di munizioni –. Si può parlare con un sordo? Si può parlare con un uomo che uccide i suoi ...