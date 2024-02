Le manganellate di Pisa | la bufala dei luoghi da difendere “Tutti in direzione opposta al corteo”

(Di lunedì 26 febbraio 2024) Nessun riscontro alle affermazioni di Piantedosi. Quattro agenti nel mirino per la violenza sui ragazzi

manganellate ai minorenni: perché Piantedosi non si dimetterà: Tutto il paese ha visto immagini che dovrebbero fare vergognare, non solo il ministro, ma i vertici del Viminale, il questore di Pisa, il responsabile dell’ordine pubblico in piazza dei Cavalieri e ...nove.firenze

manganellate a Pisa, i timori di un'escalation. «Per il G7 cambi il clima»: Meloni condivide le preoccupazioni di Mattarella: ROMA «Se ne occupa il Viminale». Tra i fedelissimi della premier Giorgia Meloni, non faticano a definire «non casuale» il silenzio di palazzo Chigi sulla vicenda di Pisa e ...ilmessaggero

M5s-Pd, la prima lettera congiunta: Il Pd e il Movimento 5 Stelle di Reggio Emilia si avvicinano in vista delle elezioni amministrative, con un comunicato congiunto che potrebbe preludere a un'eventuale alleanza. Il testo sottolinea la ...ilrestodelcarlino