Le indagini sulla trave | verso la maxi consulenza Intanto gli addii agli operai

(Di lunedì 26 febbraio 2024) Firenze, 26 febbraio 2024 – La settimana che inizia potrebbe essere quella in cui l’inchiest astrage di via Mariti prenderà la strada della superche, cadendo, ha provocato la morte dei cinqueche stavano lavorando nell’area in cui si stava costruendo un supermercato dell’Esselunga. Crollo nel cantiere a Firenze: gru e catene per rimuovere lagigante. Le operazioni dei vigili del fuoco La formula potrebbe essere quella dell’incidente probatorio: la procura dovrebbe farne richiesta al giudice e, nel contesto di un’udienza a cui potranno partecipare anche gli indagati, nominare un proprio consulente. Stessa facoltà avranno gli indagati. Al momento, il fascicolo per omicidio colposo plurimo, disastro e crollo colposo, assegnato ai pm ...