Le «Batterie Nucleari» eterne | che non sono nucleari e nemmeno troppo eterne

(Di lunedì 26 febbraio 2024) Da qualche settimana si parla del prototipo di batteria “eterna” presentato dalla cinese Betavolt. Il nome dell’azienda, nonostante la lettera greca, in realtà è l’acronimo di Beijing New Energy Technology, e non è affatto una novità né tantomeno una batteria “eterna” o “nucleare” come viene definita. Tali celleinfatti già presenti in campo militare e spaziale, ma costituiscono una prospettiva interessante anche nei mercati popolari a patto di risolvere alcuni problemi legati ai costi e ai metodi di produzione. Intanto sfatiamo un mito: nonostante siano chiamate “”, nulla hanno a che fare con la fissione dell’atomo, ovvero con il processo che permette alle centralidi produrre energia, non cibombardamenti né arricchimenti e tantomeno scorie radioattive da ...