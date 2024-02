Lazio | Zaccagni torna tra i convocati | sarà a disposizione di Sarri contro la Fiorentina

(Di lunedì 26 febbraio 2024) Spicca il nome di Mattianell’elenco deidiramato da Maurizioper, posticipo della 26^ giornata di Serie A 2023/2024. Il classe 1995 sembra finalmente essersi messo alle spalle i problemi fisici e, pur non avendo verosimilmente i 90 minuti nelle gambe,arruolabile per il match del ‘Franchi’. Nella lista figura anche Vecino, mentre non ci sono Rovella e Patric. Di seguito l’elenco completo. Portieri: Sepe, Mandas, Provedel Difensori: Pellegrini, Romagnoli, Casale, Hysaj, Lazzari, Marusic, Ruggeri Centrocampisti: Vecino, Kamada, Guendouzi, Luis Alberto, Cataldi, Andre Anderson, Coulibaly Attaccanti: Felipe Anderson, Pedro, Immobile, Isaksen, Castellanos,, Sana Fernandes SportFace.

