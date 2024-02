Lavoro | Cgil-Uil | poche risposte governo

Leggi tutta la notizia su servizitelevideo.rai

(Di lunedì 26 febbraio 2024) 12.58 Si è concluso il tavolo-sindacati, a Palazzo Chigi sulla sicurezza sul. "non all'altezza" e "totalmente inadeguato il metodo di confronto" per la.Il leader Landini chiede "una vera trattativa", la mobilitazione continua."La gente continua a morire, di chiacchiere ne abbiamo le tasche piene",dice Bombardieri segretario Uil.Dalparziali" "Un incontro positivo e apprezzabile", apertura al sindacato, "misure in parte condivisibili", "ora strategia nazionale" dice il leader Cisl, Sbarra.