Lavoro | un comma del decreto Pnrr incentiva i contratti pirata Il giuslavorista Martino | “Dopo il salario minimo una precisa strategia”

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di lunedì 26 febbraio 2024) La bozza del “” sul tavolo del Consiglio dei ministri del 26 febbraio, con le novità in materia di sicurezza nei cantieri annunciate dalla ministra Marina Calderone, sta destando preoccupazione. Non solo la patente a punti per le imprese, dichiarata insufficiente dai sindacati al termine dell’incontro col governo. Modificando illegislativo 276/2003, la famosa legge Biagi, l’articolo 32 del nuovoprevede che “al personale impiegato nell’appalto di opere o servizi e nell’eventuale subappalto è corrisposto un trattamento economico complessivo non inferiore a quello previsto dal contratto collettivo nazionale e territoriale maggiormente applicato nel settore e per la zona il cui ambito di applicazione sia strettamente connesso con l’attività oggetto dell’appalto”. Una formula, questa del ...