Lavoro | Poste Italiane cerca portalettere in provincia di Milano

È stato trovato l’accordo tra i sindacati e Poste Italiane per nuovi interventi di politiche attive del lavoro per il 2024 . L’azienda ha intenzione di ... (quifinanza)

Poste, lavoratori delle pulizie in sciopero: «Situazione ormai insostenibile»: E ora la ditta Miorelli, che gestisce il servizio in appalto per Poste, ha addirittura tagliato in maniera unilaterale e illegittima i tempi di Lavoro». Un momento della conferenza stampa La vertenza ...umbria24

Sbarra, incontro positivo col governo su sicurezza Lavoro: Misure in parte condivisibili", che ora "devono essere collegate a una complessiva e concertata strategia nazionale", afferma chiedendo di "dare continuità al confronto" e di costruire un patto "per ...notizie.tiscali

L’incontro con il Governo sulla sicurezza sul Lavoro per la Cisl è stato ‘positivo, per Cgil e Uil ‘no’: Roma, 26 feb. (askanews) – Il leader della Cgil, Maurizio Landini, giudica “totalmente inadeguato” il metodo di confronto tra Governo e sindacati sulla sicurezza sul Lavoro. Il numero uno della confed ...askanews