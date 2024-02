Lavoro | in Lombardia più disparità di genere dopo Covid | gap su occupazione e retribuzione

(Di lunedì 26 febbraio 2024) Milano, 26 feb. (Adnkronos) – Ladiha ripreso a crescere: secondo quanto riferisce Regioneda un?analisi dei dati sull?femminile sul territorio, il differenziale dioccupazionale, attenuato durante la pandemia a causa del peggioramento dei tassi dimaschile, è tornato a salire dal 2022. Per tutti i livelli di inquadramento, i valori medi diannuale lorda (Ral) delle donne lombarde, pur attestandosi su valori più alti rispetto alla media nazionale, vedono aumentare significativamente il gender gap regionale rispetto al dato nazionale (fonte Polisda Osservatorio permanente JobPricing). A lanciare l?allarme è Aldai-Federmanager, in occasione di un evento organizzato dal ...

“Il Ponte sullo Stretto è un’opera che porterà sviluppo e crescita non solo in due regioni affamate di infrastrutture e di lavoro ma in tutta Italia infatti i ... (ilfattoquotidiano)

Minori, la Lombardia cerca 400 tutori volontari per giovani stranieri soli: La Lombardia continua a essere la seconda regione d'Italia per ... inserita in un sistema di formazione, tutela e avviamento al Lavoro, ha bisogno di avere qualcuno che ci sia, che la accompagni nella ...redattoresociale

Veneto al top spesa per over65, solo nono per gli asili: Ma occupa posizioni più basse negli asili nido, al 9/O posto nella spesa media per utente fruitore, e e nella spesa per le politiche sul Lavoro (18/O). E' quanto emerge nel 'Welfare Italia Index' 2023 ...ansa

Imprese: 'Preoccupa la patente a crediti per la sicurezza': Le associazioni di piccole imprese e artigiani lasciano l'incontro a Palazzo Chigi sulla sicurezza sul Lavoro esprimendo "perplessità", "preoccupazione", sulla misura di una patente a crediti per le ...ansa