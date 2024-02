L' avamposto | la recensione | salvando l' Amazzonia al ritmo dei Pink Floyd

Leggi tutta la notizia su movieplayer

(Di lunedì 26 febbraio 2024) Ritratto dell'ecoguerriero Christopher Clark e del suo sogno di salvare l'con un epocale concerto deinella giungla nel racconto di Edoardo Morabito, regista de L'. L'è uno dei quei documentari che pone al centro della narrazione un soggetto talmente interessante da non aver bisogno di molti altri ingredienti. Protagonista del film di Edoardo Morabito è l'eco-guerriero scozzese Christopher Clark che, dopo aver studiato a Milano (da qui l'ottimo italiano che sfodera nell'arco di tutto il film), ha scelto di trasferirsi in Brasile fondando la riserva naturale di Xixuau-Xiparina, un parco di 581.000 ettari nell'brasiliana. Scomparso nel 2020 a causa di un tumore, Clark ha lavorato per decenni fianco a fianco con gli indios per combattere il ...