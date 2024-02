L' auto precipita dal ponte | morto ragazzo di 27 anni

(Di lunedì 26 febbraio 2024) Tragedia a Lombardore, in provincia di Torino. Undi 27, Vittorio Trompino, originario di San Carlo Canavese, ha perso la vita in un drammatico incidente avvenuto nella tardo pomeriggio di ieri, domenica 25 febbraio. L'su cui viaggiava, una Fiat 600, èta dalsul...

Lo hanno trovato ancora seduto sul sedile posteriore con la cintura di sicurezza allacciata dopo che l' Auto su cui viaggiava è precipita ta in acqua. Matteo ... (today)

Pubblicato il 19 Febbraio, 2024 Incidente stradale questa mattina, intorno alle 12 e 30, lungo via Ninfina, Le Coste, a Sezze. Stando a quanto appreso, ... (dayitalianews)

L'articolo Trani-Corato , scontro fra Quattro veicoli : auto precipita dal ponte , morto 40enne. Quattro feriti <small class="subtitle"> Incidente in ... (noinotizie)

Identificata la vittima dell’incidente d’auto a Lombardone: Si tratta di un 27enne di San Carlo Canavese. LOMBARDONE – La vittima del tragico incidente d’auto verificatosi domenica pomeriggio a Lombardone, provincia di Torino, è stata identificata. Si tratta d ...quotidianopiemontese

Francolise, raid accanto la chiesa: bruciata auto del parroco. Giallo sul movente: «È un atto grave, che crea anche un precedente preoccupante». Il sindaco Gaetano Tessitore affronta una domenica complessa in una comunità che non riesce a darsi ...ilmattino

Violenti scontro tra quattro auto in autostrada A4: muore un uomo, altre cinque persone restano ferite: Una persona di 31 anni è morta in uno schianto che ha coinvolto 4 auto in un incidente nella sera di ieri domenica 25 febbraio lungo la A4: altre cinque ...fanpage