Lautaro | Scarpa d’Oro vicina per l’attaccante dell’Inter

(Di lunedì 26 febbraio 2024)vuole vincere lae la doppietta realizzata contro il Lecce: il capitanoè sempre più vicinoMartinez fa un bel balzo nella classifica della, prestigioso premio assegnato al giocatore che ha realizzato più gol durante la stagione. Per gli amanti delle statistiche, Mbappè in seconda posizione (42 punti contro i 41 del francese) grazie alla doppietta realizzata contro il Lecce. In prima posizione rimane Kane (54 punti con 27 gol).

Lautaro Martinez sfonda quota 100 gol con l'Inter in campionato: è il terzo straniero nerazzurro a riuscirci: Lautaro Martinez è sempre più nella storia dell'Inter. Dopo la doppietta di Lecce, il Toro diventa il terzo giocatore straniero capace di segnare 101 gol in Serie A con la maglia nerazzurra dopo ...fcinternews

L'Inter sbanca anche Lecce: 16 vittorie in trasferta, in Europa solo il Manchester City al passo dei nerazzurri: L'Inter domina in Italia e in Europa. Da gennaio 2023, come sottolinea il sito statistico Opta, nessuna formazione ha vinto più trasferte dei nerazzurri nei Top 5 campionati europei: dopo la vittoria ...fcinternews

Inter, Lautaro scavalca Mbappe e sogna la Scarpa d’Oro: è secondo in classifica: L’argentino sta trascinando i compagni verso la conquista della seconda stella ma il capitano nerazzurro sogna anche qualche premio individuale a livello internazionale come la Scarpa d’Oro. Lautaro ...sportpaper