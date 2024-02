Lautaro Martinez risponde a Vlahovic e vola rompendo un record

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di lunedì 26 febbraio 2024) Dopo la doppietta di Dusancontro il Frosinone,non ha fatto attendere la sua risposta in Lecce-Inter. Mantenendo le distanze invariate nella classifica marcatori eun personaleSUPERATO – Mentre l’Internella classifica generale della Serie A,fa lo stesso in quella dei marcatori. Dopo il temporaneo avvicinamento di Dusangrazie alla doppietta siglata in Juventus-Frosinone, non si è fatta attendere la risposta del capitano nerazzurro. Doppietta sul campo del Lecce – decisiva ai fini del risultato – e gerarchie ristabilite nella classifica marcatori. Non solo. I due gol di ieri persono ...