Lautaro Martinez e quel paragone che incombe! Un mito è lì ? TS

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di lunedì 26 febbraio 2024)ieri contro il Lecce ha segnato due reti, che lo hanno portato a quota 101 gol in Serie A. Sempre più nella storia dell’Inter. MACCHINA ? Scalata inarrestabile di, ieri autentico trascinatore dell’Inter trionfante sul campo del Lecce per 4-0. Una doppietta da urlo, realizzata con un gol di destro nel primo tempo, su assist di Asllani, e con un tap-in di mancino a concretizzare l’ottimo suggerimento di Frattesi. Fanno 101 in Serie A, 22 in campionato e 127 totali con la maglia nerazzurra addosso. Insomma, numeri da capogiro., adesso, non può non mettere nel mirino due colossi della Serie A, come Higuain e Immobile, capaci di arrivare a quota 36 gol in una singola stagione. Con 13 partite ancora a disposizione, l’argentino è in piena ...