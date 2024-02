Laureus Awards, Messi con Djokovic e Haaland e Biles con Shiffrin e Swiatek in lizza: Roma, 26 feb. (Adnkronos) - Si avvicina a grandi passi la serata dei Laureus World Sports Awards. Questa mattina sono state annunciate le nomination della 25esima edizione degli Oscar dello sport, ...sport.tiscali

Springboks, Siya Kolisi: SA dominates list of Laureus World Sport Awards nominees: SA sport is celebrating after receiving four nominations for the 2024 Laureus World Sports Awards, the most prestigious honours in sport. Six nominees have been selected in each category, and the ...thesouthafrican

Springboks, Kolisi nominated for top Laureus Awards: The World Cup-winning Springboks and captain Siya Kolisi have been nominated for top Laureus Awards. The Boks won the World Team of the Year Awards following their World Cup triumphs in 2007 and 2019.jacarandafm