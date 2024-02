Latina | cocaina in un’auto abbandonata | era nascosta in pacchi di riso

Leggi tutta la notizia su ilfaroonline

(Di lunedì 26 febbraio 2024), 26 febbraio 2024 – Droga trovata inindi: è successo aScalo dove gli agenti della squadra Mobile della Questura dihanno arrestato un ragazzo di 27 anni, accusato di detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio. Come riporta “Oggi”, grazie ad una segnalazione arrivata a YouPol, l’app che consente ai cittadini di interagire con la Polizia di Stato, dopo una serie di approfondimenti gli agenti hanno individuato, in sosta nei pressi di un condominio situato in fondo a una traversa senza uscita vicino all’abitazione del ventisettenne, nella quale vi erano nascosti otto panetti di...