L’Atalanta come l’Inter | già al lavoro! Gasperini verso il recupero

(Di lunedì 26 febbraio 2024)mercoledì sarà avversaria delneldella ventunesima giornata di campionato. Orobici dial lavoro questa mattina. ANTIVIGILIA ?, anchestamattina si è presentata al proprio centro sportivo per preparare il match di mercoledì. A San Siro, è previsto ildella ventunesima giornata, partita che non si giocò per l'impegno della Beneamata in Supercoppa italiana a Riyad., reduce dal pareggio contro il Milan per 1-1, dovrà monitorare le condizioni di Giorgio Scalvini, che ieri è uscito malconcio per un problema alla spalla. Domani, nuova seduta ma di pomeriggio.

Inter-Atalanta, Scalvini in dubbio. Difficilmente il difensore verrà rischiato: Archiviato il pareggio contro il Milan, l'Atalanta è tornata in campo per preparare il recupero contro l'Inter. come riporta l'Eco di Bergamo, la squadra di Gasperini in mattinata ha svolto un lavoro ...fcinter1908

Inter, per Calhanoglu risentimento all’adduttore: quali gare salterà e quando tornerà a disposizione di Inzaghi: Mercoledì i nerazzurri riceveranno a Milano l’Atalanta, nel recupero della gara rinviata a gennaio per effetto della trasferta di Supercoppa in Arabia Sudita. Lunedì 4 marzo a San Siro arriverà il ...repubblica

Il Bologna vola in Champions, Acquafresca: “Questa società può aprire un grande ciclo, ora sono a un passo dal traguardo”: Anche se sarà difficile trattenerlo”. A proposito di questo, cedere potrebbe anche non essere un male. Il Bologna, ora che può contare su uno come Sartori, può vendere e aprire un ciclo stile Atalanta ...tag24