L’Ascoli fa un bel regalo a Castori Che vittoria per le 550 panchine

(Di lunedì 26 febbraio 2024) Il modo migliore per festeggiare le 550in serie B.e il suo Ascoli sono riusciti a superare positivamente il bivio cruciale di Piacenza che avrebbe potuto rilanciare la corsa dei bianconeri o deprimerli mentalmente verso scenari complicati. Il duello salvezza con la Feralpisalò si sapeva che non sarebbe stata una gara di calcio. E su quel rettangolo verde entrambe avevano molto sia da guadagnare che da perdere. Nella seconda ipotesi parliamo di un vero dramma che fortunatamente è capitato agli avversari. In campo il Picchio per quasi tutto il confronto ha subìto la formazione di Zaffaroni senza riuscire ad esprimere né una manovra di gioco lucida né un possesso palla finalizzato a costruire pericoli. Però quando si è paventato l’attimo per colpire i bianconeri si sono mostrati estremamente cinici nel capitalizzare al massimo. In ...