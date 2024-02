L’argine del Pisciatello preoccupa | Non reggerà a un’altra piena

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di lunedì 26 febbraio 2024) L’inverno particolarmente mite che stiamo vivendo induce all’ottimismo per quel che riguarda i timori di eventi atmosferici estremi, ma non bisogna dimenticare che lo scorso anno le piogge torrenziali sono arrivate in maggio causando le disastrose alluvioni che tutti ben ricordano. Per questo molte prosone guardano con apprensione ai punti più vulnerabili degli argini dei fiumi e più in generale delle difese idrauliche, e si rivolgono alle autorità chiedendo notizie dei lavori promessi, ma non ancora eseguiti, di ripristino dei punti danneggiati e di rafforzamento delle difese idrauliche. Riccardo Valgimigli ha scritto via mail nei giorni scorsi al servizio di Protezione civile della Regione, al Quartiere Rubicone e al Comune di Cesena mettendo sotto la lente il tratto fra Calisese e Case Castagnoli del torrente, e ha chiesto "quanti e quali lavori ...