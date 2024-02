L’appello dell’Accademia della Crusca | “Scrittura a mano a rischio | guai a chi vuole trasformare il nativo digitale in un analfabeta sostanziale”

(Di lunedì 26 febbraio 2024) L'allarme di Claudio Marazzini, presidente onorario dell'Accademia: lamanuale non deve essere sacrificata sull'altaretecnologia. In un'epoca dominata da tastiere e schermi touch, Marazzini sottolinea l'importanza di preservare questa forma educativa primaria e strumento utilissimo. L'articolo .

Corso di laurea solo in inglese. La Crusca prova a salvare l’italiano: Lo stesso appello è stato lanciato attraverso ... Poi si è mossa l’Accademia della Crusca. "Esiste – sottolinea D’Achille, dopo una riunione del consiglio direttivo dell’Accademia in cui si è discusso ...ilrestodelcarlino

Negoziati Israele-Hamas: difficile accordo per cessate il fuoco: Ascolta articolo - Israele prepara, in caso di cessate il fuoco a Gaza, incursioni a nord contro Hezbollah In una delicata fase di trattative tra Israele e Hamas, le prospettive di un immediato cess ...liberoreporter

Oltrepo e Casteggio vanno all’assalto: L’Oltrepo torna al Comunale di Broni, dopo tre trasferte di fila che hanno fruttato 7 punti su 9, con 0 gol incassati. Il Verbano dei giovani, che ha richiamato in panchina mister Celestini è reduce ...laprovinciapavese.gelocal