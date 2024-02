L’anno d’oro di Bitto e Casera Volano le vendite dei Dop lombardi

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di lunedì 26 febbraio 2024) UN “FORMAGGIO EROICO“ che piace ai consumatori, non solo, ilprodotto insieme al “cugino“ Valtellinain provincia di Sondrio, da un unico consorzio che riunisce oltre 200 soci: i produttori di latte, quelli di formaggio e gli stagionatori tre figure, che spesso coincidono in una sola, fondamentali per rendere eccellenti due prodotti già di per sé unici. Entrambi a marchio Dope il Valtellina, o semplicemente, condividono la stessa terra e la stessa storia, ma non sono la stessa cosa. Il primo, il, è l’antico formaggio d’alpe, ilè un formaggio semigrasso di latteria. Nel primo caso l’origine risale ai Celti e la produzione, in base alle regole del disciplinare del consorzio, prevede l’impiego ...