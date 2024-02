L’anello vistoso e la felpa con la scritta | così gli agenti fuori servizio hanno riconosciuto e fermato un rapinatore

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di lunedì 26 febbraio 2024) Bologna, 26 febbraio 2024 - È stato, con l’accusa di tentata rapina e lesioni gravi e aggravate, un 49enne tunisino che lo scorso 9 gennaio aveva aggredito un uomo di 50 anni di fronte alla sede del commissariato Santa Viola. In quell’occasione, la vittima aveva preso un autobus in via Mattei e stava facendo ritorno a casa (la sua abitazione è vicina proprio al commissariato) quando a bordo del mezzo, dove si era appisolato, è stato avvicinato da uomo che ha tentato di derubarlo. Il cinquantenne, accortosi che il ladro stava provando a sfilargli il portafoglio, ha reagito e tra i due c’è stata una colluttazione cominciata sul bus e poi proseguita in strada. Una volta scesa alla fermata, la vittima si è accorta di essere inseguita dal malvivente e, invece che fare ritorno a casa, si è diretta verso la sede del commissariato. Proprio qui ...