Landriano | spaccata ai danni di Tigotà | vetrate sfondate con un furgone

(Di lunedì 26 febbraio 2024)(Pavia), 26 febbraio 2023 - Hanno lasciatocerto più elevati del magro valore del bottino. Ignoti ladri sono entrati in azione a, in via Cerca, mettendo a segno un furto conaidel negozio della catena. Con unIveco hanno sfondato la vetrata alla destra dell'ingresso, che ancora oggi, lunedì 26 febbraio, mostra i segni ben visibili, con i pannelli di legno posti a momentanea chiusura delle due vetrine infrante. L'incursione risale alle 2 di notte di venerdì scorso, 23 febbraio, quando sul posto sono stati chiamati a intervenire i carabinieri della locale Stazione, della Compagnia di Pavia. Una volta penetrati così all'interno del punto vendita, i ladri avrebbero portato via solo 7 confezioni di profumo, dal ...