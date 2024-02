Lancia la moto contro l’auto della Polizia per sottrarsi al controllo | arrestato 17enne

(Di lunedì 26 febbraio 2024) Tarantini Time QuotidianoLadi Stato haunperché ritenuto presunto responsabile dei reati di resistenza a Pubblico Ufficiale e danneggiamento. I FalchiSquadra Mobile hanno incrociato in via Cesare Battisti due giovanissimi in sella ad unache percorrevano la carreggiata a velocità sostenuta ed entrambi privi di casco. I poliziotti, riconoscendo i ragazzi che seppur minorenni avevano già alle spalle numerosi precedenti penali, hanno deciso di bloccarli per unllo, provando ad affiancarsi alla loro. I due, per tutta risposta, all’ALT intimato dai poliziotti, hanno aumentato la loro corsa, compiendo con lo scooter numerose e spericolate manovre per sfuggire alllo. Considerati i numerosi ...

DS Automobiles Lancia una serie speciale per festeggiare i primi 10 anni in Italia: Per commemorare questo significativo traguardo, DS annuncia il lancio della nuova Edizione Limitata ... l’Allarme e un elegante tetto nero, la DS4 diventa l’auto ideale per chi ama l’eleganza e la ...clubalfa

Ayvens acquista 500mila auto dal gruppo Stellantis: commessa da diversi miliardi di euro: Un accordo multimiliardario tra Stellantis e Ayvens sulle lotte di veicoli in leasing. Questo anche per accelerare sulla transizione elettrica.auto.everyeye

Renault (De Meo) Lancia la "Santa Alleanza" per salvare l'auto europea, come Airbus: Una alleanza strategica con i più acerrimi concorrenti in vista dello scontro con i concorrenti cinesi; è l'idea Lanciata da Luca De Meo (CEO Renault) a Ginevra ...automoto