Lagarde | politica abbia il coraggio di una Ue più integrata

(Di lunedì 26 febbraio 2024) "Di fronte alle attuali sfide economiche e geopolitiche, i responsabili politici devono avere ildi compiere gli ulteriori passi necessari per far progredire l'integrazione europea. Conto su questo Parlamento - e sul prossimo - per guidare l'azione europea necessaria a rafforzare l'area dell'euro." Lo ha detto la presidente della Bce Christineintervenendo alla Plenaria dell'Eurocamera. "La Bce continuerà a fare la sua parte, nell'ambito del suo mandato. Permettetemi di ribadire il nostro incrollabile impegno a garantire la stabilità dei prezzi", ha sottolineato.