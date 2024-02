Ladri alla Libreria La Bottega delle Parole | “Non sentirsi al sicuro è il furto più grande”

"Sei nel mirino": minacce alla fondatrice del gruppo Facebook che aiuta a trovare la auto rubate: alla luce di quanto successo la senatrice del M5S Dolores Bevilacqua ... Non si esclude l’ipotesi che il messaggio di minacce arrivi proprio da uno dei Ladri che, più volte in una stessa giornata, ...palermotoday

Tagliano il recinto e provano a rubare. Ladri messi in fuga: Non basta neppure restare in casa a "presidiare" i propri averi, ormai i Ladri hanno abbandonato ogni tipologia di ... che le persone possano vivere in preda allo spavento ma anche alla rabbia per ...ciociariaoggi

Palma Campania, tre donne sorprese in casa a rubare: 2 arresti, caccia alla terza complice: Attimi di paura a Palma Campania dove tre donne sono state arrestate dopo aver provato a svaligiare una casa. Le tre sono state sorprese a dai proprietari: padre e figlia, tornati a casa, hanno ...napoli.occhionotizie