La Zes Unica ha senso solo con una rete infrastrutturale a supporto

(Di lunedì 26 febbraio 2024) L’Italia non si sta rendendo ancora conto che il mondo che ci circonda è completamente cambiato. Noi siamo ancora legati a non considerare i fattori di rischio che sono presenti nel Mediterraneo. Il Mediterraneo non è solamente quello che i nostri progenitori, gli antichi romani, chiamavano medi terraneus, ossia “mare in mezzo alle terre”, perché i romani sono stati l’unico popolo a circondare interamente il Mediterraneo, a renderlo quasi un loro lago che purtroppo non è più nostro. Il Mediterraneo lo dobbiamo considerare fino a Bab el-Mandeb, che è quel piccolissimo stretto che mette in relazione il Mar Rosso con l’Oceano Indiano. Guarda caso, legandoci alla geopolitica, è dove stanno insistendo oggi i maggiori conflitti che stanno minando i commerci e che vedono l’Italia soffrire in modo particolare questo dirottare le merci verso altre rotte. Zes, non può ...