La Zenith rialza la testa Ciravegna e Kouassi show

(Di lunedì 26 febbraio 2024)Prato 2 Cuoiopelli 0PRATO: Brunelli, Castiello, Gonfiantini, Mariani, Cela, Lunghi (57’ Rosi),(80’ Falteri), Saccenti, Chiaramonti (78’ Braccesi), Moretti (74’ Bucciantini),. A disp.: Pellegrini, Luka, Bagni, Macchi, Buscema. All. Settesoldi. CUOIOPELLI: Pulidori, Nardo (46’ Sgherri), Lici (78’ Goh), Viola, Bianchi, Lucaccini, Benericetti (60’ Costanzo), Regoli (74’ Razzauti), Pepa (60’ Fantini), Cavallini, Passerotti. A disp.: Brogi, Guerrucci, Innocenti, Goretti. All.: Falivena. Arbitro: Leonetti di Firenze. Reti: 8’, 40’. Altro scalpo illustre per laPrato, chesubito lasuperando con un secco 2-0 la Cuiopelli e tornando prepotentemente in corsa ...