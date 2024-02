La tripletta di Dybala rilancia la Roma in zona Champions | Toro ‘matato’ con Joya all’Olimpico

Dybala è MAGICO: tripletta e abbraccio con DDR! Champions a soli 4 punti | OneFootball: C’è un dato che testimonia bene quale sia l’importanza di avere o meno Paulo Dybala: nelle ultime dieci stagioni, solo Leo Messi ha preso parte più volte ad almeno 15 reti nei cinque maggiori ...onefootball

Serie A: Roma-Torino 3-2: Roma batte Torino 3-2 (1-1) in uno posticipo della 26/a giornata del campionato di Serie A. A segno per i giallorossi Dybala (42' su rigore, 57' e 69') con una tripletta. Per i granata in gol Zapata ...ansa

Dybala fa tripletta al Toro e scatena i nostalgici: 'Ogni volta che segna mi fa male', 'Paulo cuore bianconero': Una tripletta, quella messa a segno da Paulo Dybala questa sera allo stadio Olimpico di Roma contro il Torino di Ivan Juric. Era il 22 marzo 2022 quando si diffondeva la notizia del mancato rinnovo ...ilbianconero