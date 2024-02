La tragedia delle Foibe e le vicende dell’esodo giuliano-dalmata

(Di lunedì 26 febbraio 2024) Si svolto domenica 25 febbraio u.s. presso il binario 14 della stazione di Napoli Centrale il “Treno del Ricordo 2024”. La commozione c’è sempre nel rievocare questa vicenda storica che ha costituito una memoria strappata della nostra storia nazionale. C’è stato negli anni un oblio ingiustificato e incomprensibile. Lee l’esodo di tanti cittadini Il Blog di Giò.

Bolognola (Macerata), 23 febbraio 2024 - A Bolognola (Macerata) una gru da cantiere è caduta sui tetti delle abitazioni limitrofe, tutte vuote in quel ... (ilrestodelcarlino)

Una causa civile risarcitoria nei confronti del governo per omissione di soccorso e per i danni subiti dopo la Tragedia del naufragio di Steccato di Cutro . Le ... (lanotiziagiornale)

56enne alla guida travolto e ucciso da una frana su una strada provinciale in provincia di Reggio Calabria: Le indagini delle forze dell’ordine Sul luogo dell’incidente è poi arrivato anche il medico legale. Le forze dell’ordine hanno effettuato tutti i rilievi necessari per ricostruire la dinamica della ...notizie.virgilio

Memory, la tragedia della demenza precoce in un film elegantissimo: Sylvia è colei che dà di nuovo un punto di riferimento a Saul, costretto a navigare a vista nelle nebbie delle sue memorie, mentre Saul per Sylvia diventa un rifugio, un uomo gentile che la vede e la ...ilgiornale

L'Eurocamera discuterà mercoledì la tragedia dei morti sul lavoro a Firenze: Il Parlamento europeo ha aggiunto per mercoledì un dibattito sui morti sul lavoro in seguito alla tragedia di Firenze dove sono morti sei operai. La modifica all'agenda è arrivata in seguito alla ...ansa