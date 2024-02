La tempesta Louis in arrivo sull’Italia con temporali | vento e neve | le previsioni

Leggi tutta la notizia su tg24.sky

(Di lunedì 26 febbraio 2024) Secondo gli esperti la fine di questo mese e l'inizio di marzo saranno caratterizzate da diverse condizioni di instabilità sull'Italia che porteranno al maltempo. A causarlo saranno, in parte, anche gli impulsi di aria fredda di provenienza nord-atlantica sul Mediterraneo. Per il 26 febbraio diffusa un’allerta gialla su Piemonte e Liguria, in successiva estensione a Lombardia, Emilia-Romagna, Toscana e Veneto