La strage sul lavoro è una bufala

Leggi tutta la notizia su nicolaporro

(Di lunedì 26 febbraio 2024) Alcuni giorni fa nel corso di Omnibus, talk mattiniero in onda su La7, abbiamo assistito alla clonazione dell’ennesima emergenza inventata: quella relativa ai morti sul. E così come è più volte accaduto durante una pandemia ancora tutta da decodificare, la conduttrice Alessandra Sardoni e tutti i suoi ospiti – il sindaco di Firenze Dario Nardella, i giornalisti Claudia Fusani e Stefano Feltri e il leader della Uil Pierpaolo Bombardieri – erano perfettamente allineati sul dogma dell’emergenza e, conseguentemente, sulla necessità di fare pressione sul governo affinché faccia qualcosa di risolutivo. Ora, sul piano dei numeri, come ho avuto modo di scrivere più volte, la situazione delle cosiddette morti bianche è sostanzialmente stabile da una trentina di anni, con tendenza ad una graduale diminuzione. A tale proposito, in questi giorni Vittorio Feltri, in un ...