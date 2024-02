La strage degli asini africani | Ua cerca di bloccare export con Cina

Leggi tutta la notizia su ildenaro

(Di lunedì 26 febbraio 2024) Roma, 26 feb. (askanews) – Per anni, le aziende cinesi e i loro appaltatori hanno macellato milioni diin tutta l’Africa, per procurarsi la gelatina delle pellianimali che viene lavorata per produrre medicine tradizionali, dolci popolari e prodotti di bellezza in. Questa crescente domanda di gelatina ha decimato le popolazioni dia un ritmo così allarmante che adesso, riferisce un’inchiesta del New York Times, l’Unione Africana vuole fare in modo di porre fine a questa. L’Unione Africana, l’organismo che comprende i 55 stati del continente, ha quindi adottato questo mese un divieto a livello continentale sulle esportazioni di pelle d’asino, nella speranza che le scorte si riprendano. Per l’Africa, l’asino è più che un semplice animale, ma ...