La salute è anche donna | parliamo di medicina di genere

Leggi tutta la notizia su bergamonews

(Di lunedì 26 febbraio 2024) “Le malattie comuni ad entrambi i sessi non sono eguali nel maschio e nella femmina e si differenziano per vari fattori, inclusi la prevalenza, i sintomi e gli esiti. Esistonoaltre importanti differenze che riguardano le modalità con cui l’organismo degli uomini e delle donne reagisce alla presenza dei farmaci nel corpo umano. Sappiamoche la tossicità dei farmaci è differente e che solitamente le donne subiscono maggiormente gli effetti tossici dei farmaci. È necessario un nuovo approccio nei percorsi di ricerca farmaceutica per sanare questa ingiustizia nei confronti delle donne” (Silvio Garattini, Rita Banzi: Unache penalizza le donne, ed. San Paolo). Dice il professor Silvio Garattini che vorrebbe avere la possibilità di un’altra vita per rifare in un modo diverso tutto quello che ha fatto. Si riferisce alla ...