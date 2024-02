La ricetta Draghi per l’Ue comprende un fondo di debito comune

(Di lunedì 26 febbraio 2024) Sabato mattina, all'Ecofin informale di Ghent, Marioha discusso con i ministri delle Finanze dell'Ue del rapporto che dovrebbe presentare entro la fine del secondo semestre. L'ex presidente della Bce ed ex premier italiano, non ha usato un linguaggio diplomatico. “Quando guardiamo ai nostri principali concorrenti e agli Stati Uniti in particolare, il divario è ovunque: produttività, crescita del pil, pil pro capite, eccetera”, ha detto. Ci sono tre ragioni. Primo, l’ordine economico globale in cui l’Europa ha prosperato (facendo affidamento sull’energia russa, sulle esportazioni cinesi e sulla difesa degli Stati Uniti) è scosso. Secondo, la velocità nell’intraprendere la transizione verde che rimette in gioco le catene di approvvigionamento. Terzo, la velocità di cambiamento impressa dall'intelligenza artificiale. Secondo Mario ...

