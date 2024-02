Anne Hathaway, la gag con Donatella Versace a Milano è già virale: Anne Hathaway è stata protagonista di un simpatico siparietto durante la Milano Fashion Week in compagnia di Donatella Versace.cinema.everyeye

La reunion de Il Diavolo veste Prada 18 anni dopo – Video: Spopola in rete il video della reunion, dopo 18 anni dall'uscita nelle sale, del film Il divolo veste Prada. Ecco cosa è successo ...superguidatv

La reunion de Il Diavolo Veste Prada ai SAG Awards: l’abito è ceruleo La citazione nascosta nel look: Le attrici de Il Diavolo Veste Prada si sono riunite per consegnare il premio come Miglior attore in una serie comica. È stato un momento iconico: da tempo i fan aspettavano questa reunion. E per ...fanpage