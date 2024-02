(Di lunedì 26 febbraio 2024) Sembra ieri e invece dall’uscita nelle sale del film cult Ilsono già passati 18. Per la gioia dei tanti fans della pellicola magistralmente interpretata da un cast stellare, le protagoniste si sono riunite in occasione di un evento pubblico importante, gli Screen Actors Guild Awards 2024 di Los Angeles. Unail cui, immancabilmente, sta facendo il giro della rete. Scopriamo di più. Screen Actors Guild Awards 2024 a Los Angeles:delle protagoniste de Il18dall’uscita del film A 18esatti dall’uscita al cinema de Il, le ...

Anne Hathaway, la gag con Donatella Versace a Milano è già virale: Anne Hathaway è stata protagonista di un simpatico siparietto durante la Milano Fashion Week in compagnia di Donatella Versace.cinema.everyeye

La reunion de Il diavolo veste Prada 18 anni dopo – Video: Spopola in rete il video della reunion, dopo 18 anni dall'uscita nelle sale, del film Il divolo veste Prada. Ecco cosa è successo ...superguidatv

Sag Awards, ‘Oppenheimer' vince…": Oppenheimer ha dominato la 30esima edizione degli Screen Actors Guild Awards, vincendo il premio per il miglior cast, oltre a statuette per la performance di Cillian Murphy e per il lavoro di supporto ...informazione