La rapina finisce con tre accolltellati

(Di lunedì 26 febbraio 2024) Il 118 li ha soccorsi alle sei di domenica mattina in via dei Larici, periferia Ovest: un 21enne italiano accoltellato alla schiena, portato in codice rosso al San Carlo ma ora fuori pericolo, un 26enne nato nel Salvador, codice giallo al San Paolo, e un 23enne che non ha avuto bisogno dell’ospedale. Ai poliziotti delle Volanti hanno raccontato l’aggressione subita poco lontano, nel parcheggio di via Valsesia: in cinque, dall’aspetto nordafricani, li avevano minacciati perrli, e al loro rifiuto picchiati; uno degli aggressori ha usato il coltello, poi sono fuggiti senza riuscire a prendere nulla. Ora li cerca la polizia. Gi.Bo.

