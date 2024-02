La rabbia degli agricoltori esplode di nuovo a Bruxelles E sabato i trattori tornano a Roma

Leggi tutta la notizia su gamberorosso

(Di lunedì 26 febbraio 2024) Blocchi stradali, cortei di, incendi di copertoni, petardi, uova e letame contro la polizia in assetto antisommossa.è nuovamente teatro delle protestedi mezza Europa. La capitale belga, nel giorno in cui si tiene il Consiglio dei ministri agricoli dell'Unione europea (Agrifish), chiamato a discutere le misure a favore del settore proposte dalla Commissione Ue, ha visto nuovamentere la, in alcuni casi violenta, delle imprese agricole (prevalentemente da Belgio, Francia, Olanda e Germania) nei confronti della Pac e del Green deal. Centinaia di(circa 300 quelli stimati dalle forze dell'ordine) hanno assediato il quartiere europeo provando anche a forzare i posti di blocco e costringendo gli agenti a usare ...