La proposta di Scalfarotto per la fusione dell’Unrwa nell’Unhcr

(Di lunedì 26 febbraio 2024) L’Agenzia delle Nazioni Unite per il soccorso e l’occupazione dei profughi palestinesi nel vicino oriente (Unrwa) non è neutrale nella crisi Israelo-palestinese e non è in grado di rispettare i valori di solidarietà e assistenza umanitaria che richiederebbe un’istituzione del genere. Per questo motivo c’è unaper farla confluire nell’Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i Rifugiati (Unhcr). L’idea è del senatore di Italia Viva Ivan, che ne ha parlato durante la “Conferenza internazionale per un futuro oltre l’Unrwa” attualmente in corso a Ginevra. Nel video-messaggio trasmesso alla conferenza,chiarisce subito che «la missione imperativa di sostenere i rifugiati trascende i confini e l’ideologia», ma «le agenzie Onu devono necessariamente mantenere la loro neutralità in tutti gli scenari in cui ...