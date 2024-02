La Promessa sorprendenti rivelazioni nella puntata del 26 febbraio 2024

Leggi tutta la notizia su tutto.tv

(Di lunedì 26 febbraio 2024) Pronti per una nuovade La? Nell’imminente episodio, i protagonisti Jimena e Manuel affronteranno un toccante annuncio. Ma quali saranno le conseguenze e chi saranno i protagonisti del prossimo episodio? Anticipazioni de Ladel 26Nell’episodio Jimena ha un’importante notizia da condividere con Manuel: la duchessa annuncia infatti di essere in gravidanza. Quella che era l’aspirazione di Manuel di trasferirsi a Milano per portare avanti i suoi progetti aeronautici, si conclude bruscamente a causa di questa rivelazione inaspettata. Contemporaneamente, Jana confessa a Curro di aver assistito al bacio tra Lorenzo ed Elisa. Nel frattempo, Salvador esprime a Maria le sue paure di perderla e, per scongiurare ciò, le propone di sposarlo. Dove vedere l’episodio de La ...